Tesla, vendite del secondo trimestre aumentano del 25% e battono di gran lunga le attese

(Teleborsa) - Tesla ha pubblicato i dati relativi alle consegne di veicoli del secondo trimestre 2026, che hanno battuto ampiamente le attese sia del mercato sia della stessa casa automobilistica. Il titolo tuttavia apre la nuova seduta di Wall Street in calo; a circa mezz'ora dall'avvio degli scambi le azioni della società di Elon Musk cedono il 3% circa.



L'azienda ha consegnato 480.126 veicoli in tutto il mondo nel secondo trimestre. Il dato ha superato la stima media di Bloomberg di 396.466 veicoli. Secondo il consensus di StreetAccount, gli analisti si aspettavano circa 406.600 consegne. Le stime elaborate dalla stessa Tesla e pubblicate la scorsa settimana si attestavano invece a 406.024 consegne.



Le consegne sono pertanto aumentate del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari a 384.000 unità. Nel primo trimestre di quest'anno il numero si era attestato a 358.023 unità.



Pur non divulgando i dati precisi sulle consegne per regione o singolo modello, l'azienda ha dichiarato che la berlina Model 3, modello base, e il SUV Model Y, il più popolare, hanno totalizzato 467.762 unità.



Tesla sta cercando di riprendersi da due cali annuali consecutivi nelle vendite di veicoli. Tuttavia molti osservatori di Musk guardano oltre il core business dei veicoli elettrici di Tesla e si concentrano sulla visione del CEO di trasformare l'intelligenza artificiale, la guida autonoma e la robotica in importanti fonti di reddito in futuro. Prevedono inoltre sempre più una possibile fusione con SpaceX, che il mese scorso ha realizzato un'offerta pubblica iniziale da record.



L'azienda prevede di investire oltre 25 miliardi di dollari quest'anno, circa il triplo rispetto all'anno scorso, per espandere le attività produttive destinate ai robot umanoidi Optimus e ai Cybercab a guida autonoma, tra le altre iniziative.



Tesla pubblicherà i risultati finanziari del secondo trimestre del 2026 dopo la chiusura dei mercati mercoledì 22 luglio 2026.

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