Auto, immatricolazioni in aumento del 3,2% in Europa a maggio

L'ACEA ha pubblicato gli ultimi numeri mensili del mercato europeo. L'Italia si difende facendo meglio del mercato UE

(Teleborsa) - Nonostante il persistere delle incertezze legate alle tensioni geopolitiche ed ai dazi, il mercato dell'auto europeo chiude con un bilancio positivo maggio 2026. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 3,2% a 955.013 unità nel mese di maggio. In Europa Occidentale, che include anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 3,6%.



La performance del mercato europeo da inizio anno fa segnare un +4% per un totale di oltre 4,7 milioni di veicoli, mentre in Europa Occidentale si registra una crescita del 4,5% per oltre 5,8 milioni di auto.



Il mercato dell'auto tricolore ha fatto segnare un aumento su base mensile del 7,5%, mentre la Spagna ha tirato il fiato, consolidando i livelli raggiunti (-0,8%). Il mercato in Francia registra una performance in linea con la media europea (+3,7%), mentre la Germania è pressoché stabile (+0,1%).



La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric (+42,9% in UE), che rimangono ancora numericamente contenute sulle 203 mila unità; crescita a doppia cifra per le ibride plug-in (+12,2%) e lievemente più contenuta per le ibride elettriche (+9,7%), a scapito delle auto tradizionali a benzina (-20,1%) e diesel (-19%).



Per quanto concerne i singoli gruppi, Stellantis ha registrato un calo delle vendite (-2,6%) nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato in calo al 15,3%. In particolare la Peugeot ha fatto segnare un calo consistente (-12,5%), con uno share del 4,7%, mentre Fiat registra una forte crescita del 22,9% con una quota di mercato del 3%.



Il Gruppo Volkswagen , comprese Audi e Porsche, registra un decremento delle vendite del 3,6% e vede la sua quota di mercato scendere al 26,6%.



Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault registra un calo delle vendite dell'1,3%, con una quota di mercato calo al 10,5%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes vede un aumento delle vendite dello 0,7%, con quota di mercato calo al 5%, mentre BMW (compresa la Mini) registra un +3,7% in termini di vendite con quota di mercato in lieve aumento al 6,9%.



Le vendite di Tesla in Europa tornano a correre, registrando un aumento del 152,4% a 21.767 unità, con una quota di mercato in aumento al 2,3%. Continua ad avanzare a grandi passi anche la cinese Byd, che ha registrato un incremento delle immatricolazioni di circa il 158,8% a 26.017 unità, con una quota di mercato che si porta al 2,7%.



(Foto: @pixel7propix on Unsplash)

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