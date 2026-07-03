Milano 9:11
52.767 +0,65%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:11
10.693 +0,38%
25.797 +0,84%

Analisi Tecnica: indice DAX del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Ottima performance per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo del 2,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.898,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.944,9. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.852,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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