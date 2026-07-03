Parigi: giornata depressa per Hermes
(Teleborsa) - Pressione sulla maison di moda francese, che tratta con una perdita dell'1,85%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le implicazioni di breve periodo di Hermes sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.635,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1.606,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.664,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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