Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.



Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Technoprobe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 34,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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