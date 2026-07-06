Arista Networks, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che mostra una salita bruciante dell'8,34% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Arista Networks rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Arista Networks mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 164,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 179,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 154,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```