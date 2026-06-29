New York: preme sull'acceleratore Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Palo Alto Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Palo Alto Networks rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Palo Alto Networks mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 339,7 USD. Rischio di discesa fino a 312,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 367.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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