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/ Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,06%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,06%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.041,24 punti
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Finanza
06 luglio 2026 - 09.20
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Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 4.041,24 punti.
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