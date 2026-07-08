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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,49%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.970,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,49%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,49% e archivia la seduta a 3.970,88 punti.
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