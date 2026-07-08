Milano
11:00
51.570
-1,69%
Nasdaq
7-lug
29.173
0,00%
Dow Jones
7-lug
52.925
-0,25%
Londra
11:00
10.499
-1,56%
Francoforte
11:00
24.888
-2,27%
Mercoledì 8 Luglio 2026, ore 11.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,49%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,49%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.970,88 punti
In breve
,
Finanza
08 luglio 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,49% e archivia la seduta a 3.970,88 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,42%
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,48% alle 05:48
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,76% alle 05:48
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,06%)
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,19% alle 05:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,05% alle 05:48)
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,74%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,39%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,34%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,70%
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto