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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,85%

Ibex 35 chiude a 19.683,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,85%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,85% e archivia la seduta a 19.683,8 Euro.
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