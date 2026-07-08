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Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,51%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 19.541 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,51%
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,51%, a quota 19.541 in apertura.
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