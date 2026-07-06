Francoforte: nuovo spunto rialzista per Cts Eventim

(Teleborsa) - Scambia in profit Cts Eventim , che lievita dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cts Eventim evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cts Eventim rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Cts Eventim è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,23 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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