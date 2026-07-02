Milano 12:24
52.139 +1,03%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 12:24
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Francoforte 12:24
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Francoforte: spinge in avanti Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: spinge in avanti Cts Eventim
Brilla Cts Eventim, che passa di mano con un aumento del 5,07%.
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