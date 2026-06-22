Francoforte: giornata depressa per Cts Eventim

(Teleborsa) - Rosso per Cts Eventim , che sta segnando un calo del 2,21%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Si indebolisce il quadro tecnico di Cts Eventim , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 50,4 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 49,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```