Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt
(Teleborsa) - Avanza Hensoldt, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Hensoldt ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 79,23 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 83,03, mentre il primo supporto è stimato a 75,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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