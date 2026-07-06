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Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt
(Teleborsa) - Avanza Hensoldt, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Hensoldt ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 79,23 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 83,03, mentre il primo supporto è stimato a 75,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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