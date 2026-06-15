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Francoforte: rosso per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Hensoldt
Retrocede Hensoldt, con un ribasso del 2,75%.
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