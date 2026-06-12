Milano 10:47
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Dow Jones 11-giu
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Londra 10:46
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Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Hensoldt
Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo del 2,64%.
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