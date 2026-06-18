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Francoforte: movimento negativo per Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
(Teleborsa) - Pressione su Nemetschek, che tratta con una perdita dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Nemetschek rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Nemetschek segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 53,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54,35. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 53,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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