Agenzia Entrate, Cartelle: stop alle notifiche ad agosto

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che nel mese di agosto sarà sospesa la notifica delle cartelle di pagamento, con l'obiettivo di evitare disagi ai contribuenti durante il periodo delle ferie estive.



In una nota, l'Agenzia ha inoltre smentito le indiscrezioni diffuse da alcuni organi di stampa su un presunto aumento delle notifiche di cartelle e degli atti di pignoramento. L'ente precisa che non è stato registrato alcun incremento anomalo: i volumi delle notifiche risultano infatti in linea con quelli dello scorso anno e rientrano nella normale attività amministrativa.

Condividi

```