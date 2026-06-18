Pfizer, il cfo Denton lascia dal 15 agosto per nuova opportunità, Guegan cfo ad interim

(Teleborsa) - Pfizer ha annunciato oggi che il chief financial officer Dave Denton lascerà il suo attuale incarico il 15 agosto per cogliere un'opportunità professionale al di fuori del settore farmaceutico, in particolare nel campo dei beni di consumo.



L'azienda - si legge in una nota - ha quindi nominato Cecile Guegan, attualmente vicepresidente senior, Finanza, Global Biopharmaceutical Business, come direttore finanziario ad interim, con effetto dal 16 agosto.



Guegan, che collaborerà con Denton per garantire un passaggio di consegne senza difficoltà, vanta oltre vent'anni di esperienza in Pfizer, durante i quali ha maturato una solida competenza finanziaria a livello globale, gestendo le attività finanziarie in un'ampia gamma di portafogli complessi e strategici, nella ricerca e sviluppo e in diverse aree.

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