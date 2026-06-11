Italia, bilancia dei pagamenti turistica in avanzo di 0,5 miliardi di euro a marzo

I dati della Banca d'Italia

(Teleborsa) - A marzo 2026 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia è risultato in avanzo di 0,5 miliardi di euro, come nello stesso mese del 2025. Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (3,1 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,6 miliardi) sono lievemente diminuite nel confronto con marzo 2025 (entrambe di quasi l'1%).



Nel complesso del primo trimestre del 2026 i flussi hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, significativo per le entrate (5,4%) e di modesta entità per le uscite (0,6%), in entrambi i casi dovuto principalmente all'aumento dei viaggi per vacanze.



La spesa degli stranieri in Italia ha beneficiato in particolare dell'incremento del numero di viaggiatori (legato alle Olimpiadi invernali), a fronte di una marginale crescita dei pernottamenti e una spesa pro-capite stabile; anche l'ampliamento della spesa degli italiani all'estero è stato sostenuto dal maggior numero di viaggiatori, che però è stato in larga parte compensato da una minore spesa pro-capite.



La crescita delle entrate turistiche è dovuta in misura più consistente ai viaggiatori provenienti dai paesi UE rispetto a quelli extra-UE (rispettivamente, 8,2% e 2,5%). Le uscite turistiche hanno registrato un incremento nelle destinazioni UE (2,8%) e una modesta flessione in quelle extra-UE (-0,7%).

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