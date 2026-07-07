Milano 16:27
52.706 -0,48%
Nasdaq 16:27
29.046 -2,19%
Dow Jones 16:27
53.023 -0,06%
Londra 16:27
10.695 +0,40%
Francoforte 16:28
25.522 -1,14%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Piccolo spunto rialzista per il derivato italiano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53.570. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52.260. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54.880.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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