Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Piccolo spunto rialzista per il derivato italiano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53.570. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52.260. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54.880.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)