Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Seduta in frazionale rialzo per il derivato italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 52.655.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53.355, mentre il primo supporto è stimato a 51.260. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55.450.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)