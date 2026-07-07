Milano 6-lug
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Nasdaq 6-lug
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Dow Jones 6-lug
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Londra 6-lug
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Francoforte 6-lug
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,1%

SSE a 3.999,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,1%
Indice SSE -1,1% a quota 3.999,03 all'apertura pomeridiana.
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