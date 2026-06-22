Milano 19-giu
52.849 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 0,00%
Londra 19-giu
10.363 0,00%
Francoforte 19-giu
24.986 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,18%

SSE a 4.098,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,18%
Indice SSE +0,18% a quota 4.098,01 all'apertura pomeridiana.
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