Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,77%

SSE a 4.138,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +2,77%
Indice SSE +2,77% a quota 4.138,65 all'apertura pomeridiana.
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