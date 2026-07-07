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Francoforte: andamento sostenuto per Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Beiersdorf
Rialzo marcato per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
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