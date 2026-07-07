New York: prevalgono le vendite su SanDisk

(Teleborsa) - Ribasso per la società americana produttrice di hardware , che tratta in perdita del 9,40% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di SanDisk rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.559,4 USD con area di resistenza individuata a quota 1.620,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.538,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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