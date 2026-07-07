Professioni, il XXII Forum dei Giovani commercialisti celebra i 60 anni dell’Unione

Il presidente Cataldi: “Una lunga storia che già guarda al futuro”

(Teleborsa) - Sessant’anni di attività, confronto e rappresentanza al servizio dei giovani commercialisti italiani. L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili celebra il proprio anniversario con il XXII Forum dei Giovani commercialisti, in programma venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 15:00, al Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno.



"60 anni di Unione e cambiaMENTI" è il titolo dell’appuntamento che riunirà rappresentanti delle istituzioni di categoria e i presidenti che hanno guidato l’UNGDCEC nel corso della sua storia. Una giornata dedicata alle persone e ai valori che, dal 1966 a oggi, hanno contribuito alla crescita dell’associazione.



"Questo anniversario non rappresenta soltanto un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per una comunità che continua a rinnovarsi e a costruire il futuro della professione", afferma il presidente nazionale dell’UNGDCEC, Francesco Cataldi. "L’Unione ha attraversato profondi cambiamenti, mantenendo però sempre al centro il confronto e la partecipazione. Celebrarne i sessant’anni significa rendere omaggio a tutti coloro che hanno creduto nella forza dell’aggregazione e nella capacità dei giovani professionisti di incidere sul futuro della categoria".



I lavori saranno introdotti alle 15.30 dal segretario UNGDCEC, Carlo De Luca. Seguiranno i saluti istituzionali con Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno; Sergio Cairone, presidente ODCEC Salerno; Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Ferdinando Boccia, presidente Cassa Dottori Commercialisti; Luigi Pagliuca, presidente Cassa Ragionieri; Gianvito Morretta, presidente Fondazione Odcec Salerno; e Marco Natali, presidente Confprofessioni. Alle 16 è prevista la relazione di apertura del presidente Cataldi.



La prima tavola rotonda, in programma alle 16.30, sarà dedicata ai primi vent’anni della Fondazione Centro Studi UNGDCEC e ai primi sei anni di IUYA, l’organizzazione internazionale dei giovani professionisti. A moderare il confronto saranno i presidenti delle due realtà, Francesco Savio e Danilo Casucci, che insieme ai past president ne ripercorreranno la nascita, gli obiettivi e le principali attività.



Alle 17.30 spazio alla storia dell’Unione con l’incontro "Ripercorriamo la nostra storia: 60 anni di emozioni Unione", moderato dal presidente dei Probiviri UNGDCEC, Alessandro Bonandini, e dalla tesoriera nazionale Maria Teresa Ciuffreda. Il confronto vedrà la partecipazione dei presidenti che si sono succeduti alla guida dell’associazione, sin dal primo mandato di Giorgio Rocco.



Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume celebrativo dedicato ai sessant’anni dell’UNGDCEC, realizzato con il contributo delle Unioni locali.

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