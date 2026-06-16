Commercialisti, con SIDREA dettate linee guida per la sostenibilità delle startup

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) e la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) hanno pubblicato le "Linee guida per la sostenibilità delle startup". Il lavoro nasce da un progetto biennale sviluppato congiuntamente dalle due realtà ed è redatto da un gruppo di accademici, designati dal Gruppo di Studio sulle "Startup" della SIDREA, e da professionisti delegati dal CNDCEC.



L’obiettivo della pubblicazione, elaborata secondo la metodologia dell’Impact Case Study, è offrire a startupper, professionisti, manager, investitori e altri stakeholder uno strumento operativo e concettuale sulle migliori pratiche per la gestione delle startup, ma anche prevenire e mitigare i principali rischi evidenziati dalla letteratura e dalla prassi aziendale.



Il volume si sviluppa secondo un percorso logico e tematico che, per ciascuna area di analisi, presenta specifiche linee guida in forma sintetica e analitica, variabili e indicatori.



“Si tratta di una prima esperienza collaborativa che potrà avere interessanti e proficui sviluppi in futuro, al fine di rafforzare il dialogo tra il mondo universitario e professionale", scrivono nella presentazione il presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio e quello di SIDREA Claudio Teodori.



"Il lavoro – spiegano - si articola in tre capitoli. Il primo affronta tematiche di inquadramento teorico e definitorio. Il secondo capitolo è dedicato alla strategia, al business plan, al controllo di gestione, alla valutazione dei rischi finanziari, operativi, politici, ambientali e di sicurezza, alla valutazione della strategia sotto i profili della competitività, della sostenibilità economico-finanziaria e degli aspetti ESG. Infine, l’ultimo capitolo affronta alcune problematiche contabili e di valutazione delle poste di bilancio, nonché la determinazione del valore economico delle imprese giovani e delle startup. Il lavoro si conclude con un’appendice normativa che raccoglie e sistematizza i principali riferimenti legislativi del D.L. n. 179/2012 (“Decreto Crescita 2.0”) in materia di startup innovative ed incubatori certificati".



"Alla pubblicazione delle linee guida seguiranno le fasi di sperimentazione e misurazione, mediante una serie di indicatori dell’impatto nella prassi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, dei consulenti aziendali e delle startup”, concludono De Nuccio e Teodori.

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