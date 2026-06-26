Luiss, Boccardelli: Soddisfazione per coinvolgimento nel programma "Giovani Talenti italo-francesi"

(Teleborsa) - "Accogliamo con grande soddisfazione il coinvolgimento della Luiss e del nostro Center for International and Strategic Studies (Ciss) nel programma 'Giovani Talenti italo-francesi', fortemente voluto dai Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi”. E' quanto affermato da Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università.



Il lancio del programma "Giovani Talenti" è stato annunciato ieri dai ministri degli Esteri Antonio Tajani e Jean-Noel Barrot nell'ambito degli accordi bilaterali sottoscritti in occasione del Vertice intergovernativo tra Francia e Italia ed è finalizzato a individuare e mettere in rete donne e uomini che abbiano già dimostrato percorsi di eccellenza e siano destinati a svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo delle relazioni italo-francesi. La prima edizione del programma, che riunirà una ventina di persone impegnate nei settori politico, economico, culturale, scientifico, della comunicazione e associativo, si terrà nel 2027.



"Il nostro Ateneo è impegnato da anni nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Francia, come testimoniato dall’iniziativa "Dialoghi Italo-Francesi" per l'Europa avviata, insieme a Sciences Po, dalla Professoressa Paola Severino. - ha proseguito il Rettore Boccardelli - Il rafforzamento della cooperazione europea richiede, soprattutto oggi, uno sforzo diplomatico di tutti i Paesi fondatori dell’Unione, che metta al centro le giovani generazioni per realizzare progetti condivisi e consolidare il legame tra istituzioni, mondo accademico e imprese".



"Sono sicuro che questa ulteriore collaborazione darà contributi significativi su tutte le principali sfide che segnano la nostra epoca", ha concluso.





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