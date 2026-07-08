A New York, forte ascesa per Western Digital

(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano con un aumento del 4,67%.



La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 534,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 570,2. Il peggioramento del leader nel settore dei dischi rigidi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 512,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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