Analisi Tecnica: indice DAX del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dell'1,37%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25.842. Primo supporto visto a 25.064,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.663,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)