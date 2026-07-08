Milano 10:57
51.640 -1,55%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:57
10.504 -1,51%
Francoforte 10:57
24.903 -2,21%

Analisi Tecnica: indice DAX del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dell'1,37%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25.842. Primo supporto visto a 25.064,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.663,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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