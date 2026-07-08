Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che tratta in perdita del 6,08% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Axon Enterprise più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Axon Enterprise rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 621,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 591,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 650,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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