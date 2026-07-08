Milano 17:35
51.817 -1,22%
Nasdaq 19:17
29.138 -0,12%
Dow Jones 19:17
52.323 -1,14%
Londra 17:35
10.489 -1,66%
Francoforte 17:35
24.897 -2,23%

Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo del 2,73%

Ibex 35 archivia la giornata a 19.104,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo del 2,73%
Ribasso per Madrid, in flessione del 2,73%, termina le contrattazioni a 19.104,3 Euro.
Condividi
```