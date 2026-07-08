Francoforte: Bechtle in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per Bechtle , che passa di mano in perdita del 4,17%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di Bechtle mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 30,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 33,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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