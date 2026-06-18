Milano 13:46
52.519 -0,15%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 13:46
10.398 -1,06%
Francoforte 13:47
24.930 -0,02%

Francoforte: Teamviewer in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Teamviewer in forte discesa
Retrocede molto Teamviewer, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,89%.
Condividi
```