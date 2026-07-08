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Francoforte: si concentrano le vendite su Symrise

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Symrise
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di aromi e profumi, con una flessione del 2,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Symrise rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Symrise è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 89,97 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 87,39. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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