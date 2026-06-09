Francoforte: scambi in forte rialzo per Symrise
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di aromi e profumi, che tratta in rialzo del 3,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Symrise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Symrise rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Symrise suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 77,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 76,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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