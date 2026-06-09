Francoforte: scambi in forte rialzo per Symrise

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di aromi e profumi , che tratta in rialzo del 3,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Symrise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Symrise rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Symrise suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 77,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 76,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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