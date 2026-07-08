New York: balza in avanti Nvidia
(Teleborsa) - Seduta positiva per il chipmaker, che avanza bene del 2,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Nvidia, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 197,2 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 205,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 191,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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