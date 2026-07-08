New York: balza in avanti Nvidia

(Teleborsa) - Seduta positiva per il chipmaker , che avanza bene del 2,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Si indebolisce il quadro tecnico di Nvidia , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 197,2 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 205,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 191,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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