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Piazza Affari: i venditori si accaniscono sull'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sull'indice del settore alimentare italiano
Si abbattono le vendite sul comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 68.909,25 punti, in forte calo del 2,28%.
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