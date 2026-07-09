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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 3,23%.

Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 76,98. Supporto stimato a 70,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 83,39.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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