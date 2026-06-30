Milano 9:17
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Londra 9:17
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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Giornata fiacca per il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Lo scenario tecnico del greggio WTI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 69,11 con area di resistenza individuata a quota 72,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 67,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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