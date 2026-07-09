Francoforte: seduta molto difficile per Hensoldt

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Hensoldt , che esibisce una perdita secca del 5,13% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hensoldt rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 78,17 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,47. L'equilibrata forza rialzista di Hensoldt è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 83,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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