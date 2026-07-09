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Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Unicaja Banco
Apprezzabile rialzo per l'istituto finanziario con sede in Spagna, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
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