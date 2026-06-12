Milano
13:09
51.428
+1,83%
Nasdaq
11-giu
29.446
0,00%
Dow Jones
11-giu
50.849
+1,86%
Londra
13:09
10.416
+1,09%
Francoforte
13:09
24.589
+1,57%
Venerdì 12 Giugno 2026, ore 13.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: su di giri BBVA
Madrid: su di giri BBVA
Migliori e peggiori
,
In breve
12 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Grande giornata per
Banco di Bilbao
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,32%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
Madrid: andamento sostenuto per BBVA
Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
Titoli e Indici
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
+4,37%
Altre notizie
Madrid: scambi al rialzo per BBVA
Madrid: su di giri Amadeus IT
Generali lancia bond subordinato Tier 2 in euro fino a 750 milioni
Madrid: rosso per Acciona
Madrid: performance negativa per Endesa
Madrid: andamento rialzista per Naturgy
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto