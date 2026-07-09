New York: accelera SanDisk

(Teleborsa) - Rialzo per la società americana produttrice di hardware , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,85%.



La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del colosso californiano produttore di memorie flash si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.822,4 USD. Prima resistenza a 1.916,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.764,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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