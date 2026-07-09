Milano 16:25
52.317 +0,96%
Nasdaq 16:25
29.500 +0,85%
Dow Jones 16:25
52.370 +0,04%
Londra 16:25
10.469 -0,20%
Francoforte 16:25
25.037 +0,56%

New York: andamento negativo per Costco Wholesale

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Costco Wholesale
Ribasso per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che presenta una flessione del 3,69%.
Condividi
```