New York: rosso per Costco Wholesale
(Teleborsa) - Rosso per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che sta segnando un calo del 3,69%.
Il movimento di Costco Wholesale, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo di Costco Wholesale ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 929,7 USD. Supporto a 911,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 947,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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