New York: rosso per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di una serie di catene di ipermercati , che sta segnando un calo del 3,69%.



Il movimento di Costco Wholesale , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo di Costco Wholesale ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 929,7 USD. Supporto a 911,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 947,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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