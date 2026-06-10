New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale, in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diamondback Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diamondback Energy rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 196,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 201,6. Il peggioramento di Diamondback Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 192,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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