New York: brillante l'andamento di Diamondback Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale , in guadagno del 2,74% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diamondback Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diamondback Energy rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 196,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 201,6. Il peggioramento di Diamondback Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 192,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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